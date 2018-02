13 / febrero / 2018

Chayanne encantó a sus fans con esta sensual imagen

Sin duda que Chayanne cuenta con una destacada trayectoria y además goza de gran popularidad, de hecho en su cuenta de Instagram cuenta con casi 4 millones de seguidores.

Y ya es común que con cada publicación que realice encante a sus fanáticos, pero con la más reciente elevó la temperatura en redes, ya que compartió una imagen donde muestra su trabajado abdomen. Pero también aprovechó de consultar con sus fans sobre un cambio de look: Me afeito la barba o me la dejo? 🤔.

Como era de esperar llenaron de halagos al guapetón cantante. ¿Qué te parece?